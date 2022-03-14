Глава ДНР Пушилин заявил, что киевский режим не является договороспособным

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14 марта 2022, 13:46 Источник: РИА "Новости"

глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, 14 марта, заявил, что киевский режим не является договороспособным и подлежит смещению – в противном случае преступления против граждан ДНР и ЛНР будут продолжаться.

По словам Дениса Пушилина, если украинский режим не будет смещен, то не остановятся преступления и против регионов Украины.

Глава ДНР заявил, что Киев научился манипулировать, в частности, средствами массовой информации, делать различные вбросы. Пушилин также подчеркнул, что происходящее на переговорной площадке обычно не соотносится с тем, что заявляют украинские политики.