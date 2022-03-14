Макрон в воскресенье обсудил ситуацию вокруг Украины с Байденом и Зеленским

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14 марта 2022, 07:13 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

В воскресенье, 13 марта, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Согласно последней информации, Эммануэль Макрон и Джо Байден пришли к договоренности об усилении принятых против РФ санкций, поддержке Украины, а также о совместном принятии инициатив в целях прекращения конфликта. Стороны условились продолжать контакты по данному вопросу.

Владимир Зеленский в свою очередь рассказал французскому коллеге о положении дел на Украине, после чего Эммануэль Макрон выразил полную поддержку Киеву и рассказал о помощи, которую удалось согласовать по результатам саммита Евросоюза. Политики договорились в ближайшие дни продолжить координацию.