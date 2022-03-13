Член делегации РФ на переговорах с Украиной Слуцкий ожидает, что уже в ближайшие дни будет достигнута «единая позиция сторон»

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13 марта 2022, 16:58 Источник: RT

Леонид Слуцкий, A.Savin/globallook.com

Переговорный процесс между Россией и Украиной может уже в ближайшие достичь «единой позиции сторон». Об этом в интервью RT Arabic в воскресенье сказал глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — заявил Слуцкий.

По его мнению, этот шаг очень важен, так как подписание документов снизит напряженность в ходе военной спецоперации и будет способствовать «спасению многих людей».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что в скором времени может состояться встреча президентов Путина и Зеленского.