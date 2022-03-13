Советник главы офиса президента Украины Подоляк выразил надежду, что до переговоров Путина и Зеленского «не так долго идти»

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13 марта 2022, 15:49 Источник: ТАСС

Михаил Подоляк, фото с сайта офиса президента Украины.

Украинская сторона прикладывает все усилия, чтобы как можно скорее состоялась встреча между Путиным и Зеленским. В настоящее время идет поиск места, где могли бы пройти переговоры и наработка пакета договоренностей. Об этом заявил в воскресенье телеканалу «Украина-24» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Сейчас с помощью наших партнеров, наших посредников, которые хотят выполнять какую-то посредническую миссию, это может быть Израиль, это может быть Турция и так далее, мы ищем место, где было бы желательно провести переговоры с точки зрения гарантий безопасности и, главное, - нарабатываем пакет договоренностей, который будет учитывать позиции Украины», - сказал Подоляк.

По его словам, как только подготовка будет завершена, президенты смогут встретиться и «отработать окончательные положения мирного договора».

Подоляк не смог назвать ориентировочную дату такой встречи, но предположил, что «не так долго до этого придется идти».

«Я не готов сказать, что это будет в ближайшее время, день, два, три, это займет еще какое-то время. Но будем стараться, чтобы это было как можно скорее», - заявил советник Зеленского.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» он сообщил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу.