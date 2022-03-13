Салливан пообещал, что НАТО ответит «всей мощью», если Россия, пусть даже случайно, нанесет удар по одной из стран альянса

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13 марта 2022, 19:24 Источник: "Коммерсантъ"

Флаг НАТО, w80/globallook.com

Если Россия нанесет удар, даже случайный, по территории любой страны Североатлантического альянса, последует незамедлительный ответ «всей мощи НАТО», - заявил в воскресенье советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS.

По словам советника президента США, военное нападение на страну НАТО ведет к применению статьи 5 Североатлантического договора. «Стороны договора соглашаются, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех», - говорится в ней.

«Мы задействуем всю мощь альянса НАТО в ответных действиях»,— предупредил Салливан, напомнив, что президент США «неоднократно давал понять, что США будут работать с нашими союзниками, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО, а это значит каждый дюйм».

Ранее Салливан заявил, что несмотря на угрозы России, США не прекратят поставки вооружений для Украины.