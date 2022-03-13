Салливан: несмотря на угрозы России, США не прекратят поставки оружия в Украину

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13 марта 2022, 18:38 Источник: "Интерфакс"

Отправка оружия в Украину, U.S. Air Force/globallook.com

США не прекратят поставки вооружений в Украину, несмотря на предупреждения России о том, что конвои с американским оружием могут стать целью для российской армии. Об этом в воскресенье заявил советник Байдена по по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

«Мы верим в нашу способность продолжать доставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на фронт на Украину. Мы были успешны в этом пока что и мы верим, что у нас на месте событий есть система, которая позволит это продолжать, несмотря на российские угрозы», - сказал Салливан.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что конвои с оружием для Украины могут стать целями для вооруженных сил России.