Рябков, - грузовики, перевозящие оружие и боеприпасы для Украины, могут стать целью для ВС РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

12 марта 2022, 14:27 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Конвои с оружием для Украины могут стать целями для Вооружённых сил России,- заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. На данный момент известно, что вооружение и боеприпасы поставляемые из как минимум 22 стран аккумулируются на военных сладах Польши, а затем коммерческим транспортом перевозятся на Украину.

Конвоями такая транспортировка вряд ли осуществляется из соображений маскировки. Впрочем, учитывая криминогенную обстановку в Незалежной, для упрощения охраны перемещаемых военных грузов, может быть, они и формируются. В случае привозок отдельными грузовиками маскировка под коммерческую логистику - главный принцип безопасности. Отследить такую логистику сложно, но не невозможно. Достаточно установить постоянное наблюдение за польскими складами оружия и боеприпасов от куда идет перевозка оных грузов в восточном направлении. Все грузовики, вышедшие из ворот таких складов, и направившиеся на украинскую территорию являются целями для российской боевой авиации, едва они пересекут украино-польскую границу в восточном направлении. Можно с большой долей уверенности говорить о том, что после уничтожения первых же коммерческих транспортных средств сами водители других грузовиков начнут массово отказываться от выполнения столь опасного подряда. А это реальная возможность остановить поток вооружений и боеприпасов, которые посылает Запад агонизирующему киевскому режиму.