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Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что украинская сторона пыталась «прощупать» ПВО полуострова

, 10:17 Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что украинская сторона пыталась «прощупать» ПВО полуострова
Крым, pixabay.com

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что Украина запустила в сторону региона беспилотник, пытаясь "прощупать" его ПВО.

Георгий Мурадова отметил, что на днях средства ПВО над территорией Крыма сбыли украинский беспилотник – самолет-мишень Ту-141 "Стриж", запущенный с одесской стороны.

По мнению вице-премьера крымского правительства, так Киев пытался "прощупать", насколько сильной является противовоздушная оборона российского региона. Мурадов добавил, что речь идет не о первой враждебной акции по отношению к Крыму с украинской стороны.

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