Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что украинская сторона пыталась «прощупать» ПВО полуострова

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что Украина запустила в сторону региона беспилотник, пытаясь "прощупать" его ПВО.
Георгий Мурадова отметил, что на днях средства ПВО над территорией Крыма сбыли украинский беспилотник – самолет-мишень Ту-141 "Стриж", запущенный с одесской стороны.
По мнению вице-премьера крымского правительства, так Киев пытался "прощупать", насколько сильной является противовоздушная оборона российского региона. Мурадов добавил, что речь идет не о первой враждебной акции по отношению к Крыму с украинской стороны.