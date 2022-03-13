Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что украинская сторона пыталась «прощупать» ПВО полуострова

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13 марта 2022, 10:17 Источник: РИА "Новости"

Крым, pixabay.com

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что Украина запустила в сторону региона беспилотник, пытаясь "прощупать" его ПВО.

Георгий Мурадова отметил, что на днях средства ПВО над территорией Крыма сбыли украинский беспилотник – самолет-мишень Ту-141 "Стриж", запущенный с одесской стороны.

По мнению вице-премьера крымского правительства, так Киев пытался "прощупать", насколько сильной является противовоздушная оборона российского региона. Мурадов добавил, что речь идет не о первой враждебной акции по отношению к Крыму с украинской стороны.