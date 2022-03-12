Премьер Хорватии Пленкович после падения беспилотника в Загребе упрекнул НАТО в плохой реакции

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12 марта 2022, 17:07 Источник: ТАСС

На месте падения беспилотника в Загребе, Igor Soban/XinHua/globallook.com

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в субботу, что НАТО продемонстрировало плохую реакцию на вхождение в воздушное пространство альянса беспилотника.

Ночью в пятницу в одном из окраинных районов столицы Хорватии упал беспилотник. Как выяснилось, он был запущен с территории Украины и, прежде чем упасть, пролетел воздушное пространство нескольких стран НАТО. По данным властей Хорватии, дрон находился над Венгрией около 40 минут, и за это время Загреб никто не предупредил о приближающемся объекте.

«Это воздушное пространство НАТО, Румынии, Венгрии и Хорватии, и мы не можем больше терпеть такую ситуацию. Такое не должно повториться. Это была очевидная угроза, на которую нужно было реагировать», - заявил Пленкович агентству France-Presse.

Премьер Хорватии сказал, что реакция НАТО «не была хорошей» и призвал к активизации сотрудничества внутри Североатлантического альянса в подобных ситуациях.