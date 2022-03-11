Беспилотник, выпущенный с территории Украины, стал причиной взрыва в Загребе

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11 марта 2022, 14:15

Винт БПЛА, Kalashnikov Media/ Global Look Press

В ночь на пятницу, 11 марта, в столице Хорватии Загребе прогремел взрыв. Как удалось выяснить, причиной стал беспилотник, запущенный с украинской территории, проникший в небо страны из Венгрии.Такое заявление сделал президент республики Хорватия Зоран Миланович.

Ранее стало известно, что на одной из улиц Загреба прогремел взрыв. Изначально его приняли за ракетный удар. Силовики обнаружили на месте падения воронку и два парашюта. Напомним, что Хорватия не имеет с Украиной общей границы. От Загреба до западной границы Украины около 700 километров.