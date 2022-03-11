Официальный представитель МО Конашенков заявил, что авиация ВКС России за день поразила 82 объекта ВС Украины

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11 марта 2022, 21:07 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков вечером в пятницу, 11 марта, сообщил, что авиация ВКС России за день поразила 82 объекта Вооруженных сил Украины.

Игорь Конашенков уточнил, что в общей сложности российские Вооруженные силы за время спецоперации вывели из строя 3 346 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожены были: 121 БПЛА, 1 067 танков и прочих боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 862 единицы специальной военной автомобильной техники.