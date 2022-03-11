Глава Минобороны РФ Шойгу вручил госнаграды солдатам-участникам спецоперации на Украине

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11 марта 2022, 15:42

Screenshot из ролика телеканала "Звезда",

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в пятницу, 11 марта, вручил государственные награды военным, которые отличились при участии в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Всего солдаты получили: звезду Героя России, Орден Мужества и 10 медалей «За отвагу».

В видеосюжете показан момент награждения прапорщика Екатерины Ивановой и лейтенанта Марии Мирошниченко. Они проявили героизм при спасении раненных солдат и офицеров под огнем украинских вооруженных экстремистских группировок.

Также можно увидеть вручение медалей «За отвагу» прапорщику Арсалану Мункуеву и сержанту Игорю Видельскому – оба военнослужащих смело и решительно вступили в борьбу с украинскими сторонниками неонацистских взглядов и интегрального украинства. Ребята получили ранения и проходят лечение.