Китай призывает вернуть ситуацию на Украине на путь политического урегулирования

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11 марта 2022, 20:49 Источник: ТАСС

флаг Китая, pixabay.com

Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций Чжан Цзюнь вечером в пятницу, 11 марта, заявил, что ситуацию на Украине необходимо вернуть на путь политического урегулирования.

Чжан Цзюнь также подчеркнул, что обеспокоенности российской стороны по разработке биологического оружия на украинской территории должны получить должное внимание.

Напомним, накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти своими высказываниями показывают, что они очень обеспокоены раскрытием истины о своей военно-биологической программе у российских границ.