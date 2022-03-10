Посол Антонов заявил, что США обеспокоены раскрытием истины о военно-биологической программе у российских границ

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10 марта 2022, 08:32 Источник: ТАСС

посол России в США Анатолий Антонов, Bai Xueqi/Xinhua

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти своими высказываниями показывают, что они очень обеспокоены раскрытием истины о своей военно-биологической программе у российских границ.

Анатолий Антонов назвал высказывания властей США по данному вопросу "нервозными" и свидетельствующие о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием правдивых данных.

Дипломат призвал американское руководство "немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии", в частности те, которые проводятся на территории постсоветского пространства. Кроме того, Антонов выразил уверенность в том, что Вашингтону следует ускорить уничтожение национальных запасов химоружия.