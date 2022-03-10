Псаки заявила, что США не занимаются где-либо разработкой биологического и химического оружия

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10 марта 2022, 07:17 Источник: ТАСС

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки не занимаются где-либо разработкой химического и биологического оружия, кроме того, страна якобы не располагает им.

Джен Псаки назвала сведения России об американских лабораториях на Украине по производству биологического и химического оружия ложными. По словам пресс-секретаря Белого дома, вышеуказанные заявления – это "операция с целью дезинформации".

Псаки также заявила, что теперь США должны следить за возможностью того, что Россия "применит химическое или биологическое оружие на Украине" или же осуществит операцию по его применению "под чужим флагом".