Виктория Нуланд подтвердила наличие американских биолабораторий на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

9 марта 2022, 14:37

Фото: Соцсети

Заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд официально подтвердила наличие на Украине 30 американских биолабораторий. США и не собираются оправдываться и скрывать того, что они грубо нарушили Международную конвенцию о запрете биологического и токсичного оружия.

Она высказала опасение, что российские военные могут взять их под контроль. Она также заявила: «Мы работаем вместе с Украиной над тем, что бы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил». То есть она даже не пытается скрывать факта, нарушения Соединёнными Штатами Международной конвенции о запрете биологического оружия. Вашингтону просто плевать на все эти конвенции, которые, к слову, подписаны и американской стороной. Но, США ставит себя выше или вне международного права. В части, касающейся биологического оружия, по заявлению МИД КНР - Штаты создали сеть таких лабораторий по всему миру, если быть точным их 336 и размещены они в 30 странах. Ну, и как на это реагирует Гаагский международный трибунал? Да - никак. Эта ручная проамериканская контора может действовать только по указке Вашингтона, она не способна придавать истинных военных преступников (то есть США) справедливому суду.