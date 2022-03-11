В МИД заявили, что украинские радикалы готовили провокации с использованием токсичных химикатов для обвинения РФ

В МИД РФ в пятницу сообщили, что украинские радикалы занимались подготовкой нескольких сценариев использования токсичных химикатов с целью осуществления провокаций и обвинения в них России.
В документе, который был распространен в Организации по запрещению химического оружия и Совете безопасности ООН подчеркивается, что вышеуказанные действия проводились под контролем представителей американских спецслужб.
Целью провокаций являлось обвинение российской стороны в использовании против гражданского населения химоружия, а также в нарушении взятых на себя обязательств, в частности, по Конвенции о запрещении химического оружия.