Политолог Брутер заявил, что США пытаются выяснить, где находится предел терпения России
2 февраля 2022, 17:52
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил высказывание официального представителя Белого дома Джен Псаки о якобы применении Россией химоружия.
Владимир Брутер подчеркнул, что подобные заявления являются частью тактики США. Политолог напомнил, что вчера официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс провел брифинг, в ходе которого заявил о безусловной заинтересованности Москвы в переговорах.
"И тут же Псаки заявляет, что Россия – лиса в курятнике и применяет химическое оружие", – заметил Брутер в разговоре RT. Специалист уточнил, что таким образом США выясняют, где находится предел терпения Российской Федерации.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.