Политолог Брутер заявил, что США пытаются выяснить, где находится предел терпения России

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2022, 17:52

Джен Псаки, Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил высказывание официального представителя Белого дома Джен Псаки о якобы применении Россией химоружия.

Владимир Брутер подчеркнул, что подобные заявления являются частью тактики США. Политолог напомнил, что вчера официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс провел брифинг, в ходе которого заявил о безусловной заинтересованности Москвы в переговорах.

"И тут же Псаки заявляет, что Россия – лиса в курятнике и применяет химическое оружие", – заметил Брутер в разговоре RT. Специалист уточнил, что таким образом США выясняют, где находится предел терпения Российской Федерации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости