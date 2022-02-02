Посол РФ в США Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании Россией химоружия

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2 февраля 2022, 09:25 Источник: Анатолий Антонов

Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Заявление пресс-секретаря администрации президента США Джен Псаки о "захвате" Россией других государств лживы и безосновательны. "Россия строго придерживается норм международного права, нет оснований для того, чтобы обвинять ее во вторжениях в другие страны", - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова Псаки.

Антонов также заявил, что обвинения России в применении химического оружия являются "в корне лживыми" и нацелены на "демонизацию" нашей страны в глазах не только американской общественности, но и граждан всего остального мира.

Как отметил дипломат, "свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством".

Антонов напомнил, что США до сих пор "остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия", а Россия "уничтожила имевшиеся запасы данного вида вооружений".

"Призываем коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим", - заключил Анатолий Антонов.

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