Зеленский пообещал россиянам «ответ мира» и собственные гуманитарные коридоры

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11 марта 2022, 15:57

Зеленский в окне, Aleksandr Gusev/ Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение сегодня, 11 марта. В нем, как сообщает РИА Новости, украинский гарант пригрозил устроить гуманитарные коридоры самим россиянам.

В частности, господин Зеленский критически заметил, что Москва может рассчитывать на твой «ответ мира», при котором российским жителям «самим понадобятся гуманитарные коридоры».

Ранее в том же обращении глава соседней республики заявил, что последние решения Европейского союза - это не те действия, которых ожидают в Киеве.