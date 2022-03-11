Зеленский заявил, что последние решения Евросоюза – это не то, чего ожидают в Киеве

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11 марта 2022, 15:42 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Lu Yang/XinHua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках видеообращения, распространенного в пятницу, 11 марта, заявил, что последние решения Европейского союза - это не те действия, которых ожидают в Киеве.

"Как мы оцениваем принятое решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждем", – подчеркнул Владимир Зеленский, имея в виду данные о том, что в ЕС не согласовали ускоренную процедуру принятия Украины в содружество.

Зеленский заявил о необходимости того, чтобы решение европейских политиков совпадало с настроением их народов, а также выразил уверенность в том, что большинство жителей Евросоюза "поддерживают предоставление Украине членства в сообществе".