Евросоюз пока не будет рассматривать вопрос о членстве Украины: «прежде чем решение будет принято, пройдут месяцы и годы»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 марта 2022, 09:09 Источник: ТАСС

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Главы государств, входящих в Евросоюз, на саммите, прошедшем в Версале, не приняли решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, однако выразили стране всемерную поддержку.

В заявлении, опубликованном по итогам саммита, говорится, что Украина «принадлежит европейской семье» и ЕС будет укреплять связи с ней, но ничего не говорится о предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза.

«Мы все осознаем необычайно сложную ситуацию, в которой находится Украина, подвергшаяся нападению России, и потрясены происходящим. В настоящий момент заявка Украины на постоянное членство в ЕС находится на стадии рассмотрения, и она передана Еврокомиссии. Но прежде чем решение будет принято, пройдут месяцы или годы», — так прокомментировал отсутствие решения по Украине премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (цитата по ТАСС).

Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля, после начала военной спецоперации России на территории Украины.