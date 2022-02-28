Глава Евросовета Мишель заявил, что вопрос о приеме Украины в ЕС станет предметом дискуссии

Аргументы Недели → Политика 13+

28 февраля 2022, 12:45 Источник: BFMTV

глава Евросовета Шарль Мишель,Tobias Hase/dpa

Глава Евросовета Шарль Мишель в рамках разговора с журналистами в понедельник, 28 февраля, заявил, что вопрос о возможном приеме Украины в Европейский союз станет предметом дискуссии в организации.

"Это дебаты, которые в любом случае состоятся", – подчеркнул Шарль Мишель, отвечая на вопрос представителей СМИ, готов ли Евросоюз открыть для Украины свои двери.

Глава Евросовета подчеркнул, что организация хочет очень тесных связей с режимом президента Украины Владимира Зеленского. Мишель напомнил, что украинский лидер уже участвовал в переговорах в рамках саммита ЕС на прошлой неделе. "Мы продолжим его приглашать", – заметил глава Евросовета.