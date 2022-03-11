Песков: Россия разрешила отправку в Донбасс добровольцев с Ближнего Востока в ответ на аналогичные действия Украины

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11 марта 2022, 14:54 Источник: РБК

Фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на регулярном брифинге в пятницу объяснил, чем вызвано решение российских властей разрешить отправку в Донбасс добровольцев с Ближнего Востока.

По его словам в Украину сейчас приезжает «огромное число платных наемников», которые участвуют в боях против России.

«Если, скажем так, настолько западный мир приветствует приезд наемников разношерстных, то и с этой стороны тоже есть добровольцы, которые хотят принять в этом участие»,— заявил Песков, подчеркнув при этом, что они готовы выполнять свою работу бесплатно.

«Это все в целом происходит. У нас есть огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину с тем, чтобы принимать участие в боевых действия против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является национально-освободительной борьбой»,— ответил он.

Ранее в пятницу глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал президенту РФ Владимиру Путину, о том, что желание воевать на стороне России выказывают добровольцы из различных стран, особенно с Ближнего Востока.