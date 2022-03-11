Российское военно-политическое руководство не против иностранных добровольцев, желающих воевать за ополчение Донбасса

Аргументы Недели → Армия 13+

11 марта 2022, 13:45

Фото: Соцсети

Желание воевать на стороне России выказывают многие добровольцы из различных стран. По словам Шойгу особенно много заявителей на Ближнем Востоке. Министр обороны обсудил этот вопрос с главой российского государства Владимиром Путиным.

В частности, он заявил: «К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок». Стоит добавить, что есть желающие присоединиться к ополчению республик Донбасса и в Африканских странах, и в Латинской Америке.

В ходе встречи с президентом Шойгу подчеркнул: «И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в самое сложное время, в последние десять лет».

В свою очередь Владимир Путин предложил министру обороны: «Если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».