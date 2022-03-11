Песков: встреча Путина и Зеленского «концептуально» возможна

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11 марта 2022, 13:50 Источник: ТАСС

Фото с сайта kremlin.ru

Возможность встречи президентов Путина и Зеленского не исключена, однако вначале свою часть работы в переговорном процессе должны выполнить делегации и министры. Об этом сказал во время регулярного пресс-колла в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна», - заявил Песков.

Однако встреча на высшем уровне, по словам пресс-секретаря российского президента, должна быть тщательно подготовлена, чтобы «президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата». Для этого свою часть работы должны вначале сделать члены делегации на переговорах и министры.

«Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков. Мы ждем встречных формулировок», - заявил Песков.

10 марта в турецкой Анталье состоялись переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Украинский министр по их завершении заявил, что Киев не намерен выполнять требования, которые выдвинула РФ.