Кулеба: Киев не намерен выполнять выдвинутые Россией требования

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10 марта 2022, 13:25 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье в четверг, 10 марта, заявил, что Киев не намерен выполнять требования, которые выдвинула РФ.

Дмитрий Кулеба уточнил, что приехал на переговоры в Турцию с двумя задачами: организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь, а также договориться о хотя бы 24-часовом перемирии. Дипломат уточнил, что вышеуказанные вопросы обсуждались.

Украинский министр иностранных дел уточнил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Москвой.