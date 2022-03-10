Кулеба: Киев не намерен выполнять выдвинутые Россией требования

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье в четверг, 10 марта, заявил, что Киев не намерен выполнять требования, которые выдвинула РФ.
Дмитрий Кулеба уточнил, что приехал на переговоры в Турцию с двумя задачами: организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь, а также договориться о хотя бы 24-часовом перемирии. Дипломат уточнил, что вышеуказанные вопросы обсуждались.
Украинский министр иностранных дел уточнил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Москвой.