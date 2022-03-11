Генсек НАТО Столтенберг считает, что Турция должна присоединиться к санкциям против России

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11 марта 2022, 13:33 Источник: ТАСС

Йенс Столтенберг, Damian Burzykowski /globallook.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает от всех своих союзников, в том числе Турции, введения санкций в отношении России из-за ее военной спецоперации в Украине. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу CNN Turk.

«Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции, мы можем заставить Россию заплатить цену [за проведение спецоперации в Украине]. Я также сообщил об этом господину [министру иностранных дел Турции Мевлюту] Чавушоглу», - сказал Столтенберг.

1 марта официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не станет присоединяться к европейским странам, которые ввели санкции против России.

«Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт», - сказал Калын.