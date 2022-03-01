Турция не станет вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога

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1 марта 2022, 22:10 Источник: ТАСС

Флаг Турции, Ilya Galakhov/globallook.com

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Turk во вторник заявил, что Турция не станет присоединяться к европейским странам, которые ввели санкции против России в связи с ее военной спецоперацией в Украине.

«Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт», - сказал Калын.

Ранее во вторник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не будет вводить санкции в отношении России, так как желает быть в хороших отношениях со всеми правительствами мира.