Мексика не станет вводить санкции против России

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1 марта 2022, 18:47 Источник: ТАСС

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Stringer/XinHua/globallook.com

Мексика не будет присоединяться к странам, которые ввели санкции в отношении России в связи с ее военной операцией в Украине, заявил во вторник в ходе пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Мы не собираемся принимать какие-либо меры, так как мы хотим быть в хороших отношениях со всеми правительствами мира», - заявил он. При этом президент Мексики добавил, что готов содействовать разрешению конфликта дипломатическим путем.

Обрадор также осудил запрет на территории Европы ряда российских СМИ.

«Я не согласен с тем фактом, что СМИ России или любой другой страны подвергаются цензуре», - заявил президент Мексики.