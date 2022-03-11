Путин попросил Шойгу подготовить отдельный доклад об укреплении западных границ страны в связи с действиями НАТО

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11 марта 2022, 12:10 Источник: ТАСС

Заседание Совбеза, фото с сайта Кремля.

Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных границ России в связи «действиями НАТО». Об этом шла речь в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, - это требует отдельного рассмотрения», - сказал Путин.

Он попросил министра обороны «подготовить отдельный доклад и доложить». По его результатам будет принято «соответствующее решение», сказал президент.

Как сообщил на совещании сам Шойгу, план по усилению западных границ страны «фактически завершен» - включая «современные комплексы, и перемещение туда боевых частей для защиты наших западных границ».

На ближайшем заседании Совбеза глава Минобороны, по поручению Путина, доложит о предложениях по укреплению западных рубежей для их утверждения.