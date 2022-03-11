Украинский парламентарий Кива отметил разрушительное влияние Запада на Украину

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11 марта 2022, 11:21

Рада, зал заседания,Sergey Kovalev/ Russian Look

Украинский депутат Рады Илья Кива считает разрушительным действие западных кураторов на Украину. В стриме RT «Летучка» политик поделился опасениями по поводу подобной «поддержки».

«Это всё уничтожает мою нацию. И более того, это уже сегодня начало нести угрозу окружающим», − цитируют журналисты слова украинского политика.

По поводу сложившейся в республике ситуации Кива также высказал необходимые меры, которые нужно сделать для установления мира на территории.

«Наша задача — уничтожить тот возродившийся нацизм на Украине, помочь моему братскому народу освободиться от внешнего управления англосаксов, которые превратили мою страну в колонию, в экспериментальный центр, а людей — в подопытный материал», − подчеркнул депутат.

Отметим, 6 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о предъявлении подозрения в госизмене депутату Верховной рады Илье Киве. Также политика подозревают в покушении на территориальную целостность страны, незаконном обращении с оружием и пропаганде войны.

Ранее сегодня стало известно, что бывший заместитель начальника Главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко был убит в перестрелке с бойцами подразделения территориальной обороны.