Украинские СМИ сообщили о расстреле экс-заместителя начальника Главного управления СБУ по Киеву

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11 марта 2022, 09:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Бывший заместитель начальника Главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко был убит в перестрелке с бойцами подразделения территориальной обороны.

По информации, полученной от представителей киевской полиции, Дмитрий Демьяненко передвигался по городу на своём автомобиле и якобы не остановился на блокпосте. В сети появилось видео перестрелки. Две патрульных полицейских машины с включёнными проблесковыми маячками блокировали на улице седан бывшего заместителя главы ГУ СБУ по Киеву и области.

Одна из патрульных машин перекрыла ему дорогу и встала спереди, другая расположилась сзади слева. Бойцы терробороны выскочили из патрульных машин и тут же открыли огонь по легковому автомобилю бывшего эсбэушного высокопоставленного чина навстречу друг другу. Так, что чудом не перестреляли друг друга. Действовали бойцы терробороны непрофессионально, однако, поскольку стреляли практически в упор, умудрились убить Дмитрия Демьяненко. Который, по их заверению, также палил по ним из своего оружия.

Сразу видно, что выучка у террбатовцев нулевая. Эти придурки умеют только жать на спусковой крючок, даже голову свою не включают. С такими вояками противник не нужен. Они сами друг друга перестреляют.