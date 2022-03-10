Минобороны РФ: украинские националисты отбирают предназначенные для эвакуации беженцев школьные автобусы

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10 марта 2022, 22:57

Украинские националисты изъяли транспортные средства, среди которых школьные автобусы, предназначенные для эвакуации беженцев с Украины. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг заявил, что достоверно установлено - националистами изъяты автобусы и другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев.

Националисты используют их в качестве маневренных огневых точек. Российский генерал также рассказал, что заявления властей Украины о несоблюдении режима тишины Вооруженными силами РоссииФ являются ложью и провокацией.

По словам Мизинцева, очередная подлая ложь и наглая провокация со стороны официального Киева его утверждаение, что в среду, 9 февраля, обещанный "режим тишины" российскими военными якобы не соблюдается, а также о якобы блокировании в ряде населенных пунктов колонн автотранспорта и гуманитарного груза.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 10 марта, рассказал, что Украина срежиссировала провокацию о якобы "ударе" по больнице в Мариуполе.