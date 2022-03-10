Минобороны РФ: Украина срежиссировала провокацию о якобы «ударе» по больнице в Мариуполе

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10 марта 2022, 21:54 Источник: РИА Новости

Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 10 марта, рассказал, что в среду, 9 марта, российские военные объявили "режим тишины" для безопасной эвакуации мирных жителей Мариуполя.

По словам Конашенкова, киевские власти полностью срежиссировали провокацию вокруг больницы № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в авиаударе.

Представитель Минобороны рассказал, что судя по фотоснимкам территории больницы, имеются свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей - заглубленного подземного и еще одного — небольшой мощности, направленного в корпус больницы.

Российский генерал подчеркнул, что характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение непрофессиональную аудиторию Европы и США, для которой Киев сделал эту постановку.

"Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания", — заключил Конашенков.

По данным Минобороны, больницы Мариуполя закрыты еще в конце февраля, украинские националисты разогнали пациентов и персонал больницы № 3 находящейся недалеко от центра города, и устроили там опорный пункт нацбатальона "Азов" (в отношении боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело).

Конашенков сделал вывод - эта "полностью режиссированная провокация" направлена на поддержание "антироссийского ажиотажа у западной аудитории".

Сегодня же на Первом канале глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике не верят пропагандистским постановкам о якобы обстрелах действующего роддома в Мариуполе со стороны подразделений Народной милиции. По словам Пушилина,в здании роддома располагался штаб "Азова", во дворе рядом с этим зданием находится со времен холодной войны бункер. По заверениям старожилов, он должен был выдержать ядерный удар. Там ходы в разные помещения медицинских учреждений проложены и подземный ход в горисполком. Это одно из самых удобных мест Мариуполя для вооруженных формирований Украины, для организации штаба или опорного пункта.