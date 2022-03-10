Ювелирная компания Pandora решила приостановить работу в России

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10 марта 2022, 19:24

фото: pixabay.com

Датская ювелирная компания Pandora объявила о решении приостановить работу в России и Белоруссии. Представитель Pandora сообщил, что у компании нет сотрудников в России и Белоруссии, так как продукция продается через дистрибьюторов в обеих странах, - передает Reuters.

По данным источника агентства, бизнес в России и Белоруссии составляет менее одного процента от общего объема выручки.

Ранее 4 марта продажи в России прекратила ювелирная компания Swarovski. «В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона», — опубликовано сообщение такого содержания на сайте компании.

Швейцарский производитель часов Rolex, а также компании Swatch Group AG (владеет брендами Omega, Longines и Tissot) и Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Aprels, Montblanc и Alfred Dunhill) приостановили работу в России, - сообщает РБК.

«Роскосмос» в ответ на санкции нанес Западу ущерб в 12 миллиардов долларов. Об ответе на санкции США, западных стран и стран ЕС против России рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Японская компания Uniqlo все-таки приостанавливает свою деятельность в России.