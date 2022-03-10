Японская компания Uniqlo приостанавливает свою деятельность в России

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10 марта 2022, 15:54

фото с сайта Uniqlo

Японская компания Uniqlo все-таки приостанавливает свою деятельность в России. Многие западные фирмы сообщили о приостановке работы в России. Представители Uniqlo собирались остаться на российском рынке.

"Все 50 магазинов в России, а также интернет-магазин временно приостановят свою работу с 21 марта 2022 года", - сообщается на сайте компании.

Глава японской Fast Retailing Co. (владеет торговыми марками Uniqlo и Theory) Тадаси Янаи ранее опоыещал, что компания будет работать в России, несмотря на массовый уход западных брендов и международное давление.

Тадаси Янаи резко высказался против военных действий на Украине и призвал государства выступить против спецоперации. Но миллиардер раскритиковал и ситуацию, когда международные компании вынуждены делать выбор из-за политики.

10 марта появилась информация о приостановке работы в России Uniqlo - одного из крупнейших производителей и ретейлеров одежды. ТАСС со ссылкой на заявление японской компании сообщило, что

«Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России, но поскольку в последнее время возникли некоторые трудности, в том числе вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации, решили временно приостановить деятельность на российском рынке.