Лавров заявил, что здание роддома в Мариуполе давно стало базой для экстремистов

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10 марта 2022, 13:30 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что иностранные средства массовой информации манипулируют данными по обстрелу роддома, расположенного в Мариуполе.

Сергей Лавров подчеркнул в четверг, 10 марта, что в родильном доме, о котором идет речь, уже давно нет ни пациентов, ни персонала. По словам дипломата, данное здание является базой для экстремистов.

Ранее сегодня министр иностранных дел Российской Федерации после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталье заявил, что Киев взял в проработку проект РФ по урегулированию конфликта.