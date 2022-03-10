Песков заявил, что если кто-то будет атаковать российских военных с оружием, он тоже станет целью

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10 марта 2022, 12:47 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в четверг, 10 марта, раздачу гражданам оружия на Украине, отметил, что если кто-то будет атаковать российских военных, то тоже станет целью.

Ранее сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям страны использовать оружие во время военного положения.

Дмитрий Песков, комментируя эту новость, напомнил, что с самого начала российский лидер Владимир Путин призвал всех сложить оружие. Пресс-секретарь главы РФ уточнил, что ожесточенное вооруженное сопротивление, которое оказывают националистические батальоны, вынуждает вести огонь в ответ.

Песков подчеркнул, что если кто-либо будет с оружием в руках атаковать российских военных, "то они тоже станут целями".