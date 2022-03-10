Зеленский подписал закон о применении гражданскими лицами огнестрельного оружия

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10 марта 2022, 07:10 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Sergey Starostenko/XinHua/ globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский 4 марта подписал закон, который позволяет украинским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления" РФ.

Согласно тексту документа, теперь гражданские лица имеют право использовать свое наградное оружие, спортивное оружие, охотничье нарезное, гладкоствольное комбинированное оружие, а также боеприпасы к нему.

Закон предполагает, что через десять дней после отмены военного положения гражданские лица должны будут сдать полученное оружие и неиспользованные боеприпасы в Национальную полицию.