Армия России ударом высокоточного оружия вывела из строя аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира

Российская армия ударом высокоточного оружия вывела из строя аэродром ВВС Украины Озерное в районе города Житомира. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«Минобороны РФ сообщило, что 7 марта высокоточным оружием из строя был выведен аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира», — пишет Telegram-канал РИА Новости.
В другом посте TG-канала отмечается, что с момента начала специальной операции на украинской территории уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры страны.
Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появилось видео с пуском вертолетами Ка-52 управляемых ракет в ходе спецоперации.