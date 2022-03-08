Армия России ударом высокоточного оружия вывела из строя аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира

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8 марта 2022, 11:10

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ударом высокоточного оружия вывела из строя аэродром ВВС Украины Озерное в районе города Житомира. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Минобороны РФ сообщило, что 7 марта высокоточным оружием из строя был выведен аэродром ВВС Украины Озерное в районе Житомира», — пишет Telegram-канал РИА Новости.

В другом посте TG-канала отмечается, что с момента начала специальной операции на украинской территории уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры страны.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появилось видео с пуском вертолетами Ка-52 управляемых ракет в ходе спецоперации.