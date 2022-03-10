Совет Федерации РФ уточнил аспекты выхода России из Совета Европы

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10 марта 2022, 12:07

Константин Косачёв, Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Россия приняла решение покинуть Совет Европы. Подробности этого шага приводит журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

«Выход из СЕ осуществляется на основании ст. 7 Устава СЕ по инициативе государства-члена, когда оно официально уведомляет об этом генсека СЕ. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года», − приводит слова представителя верхней палаты парламента РИА Новости.

Косачёв уточнил, что уведомление о выходе Москвы из СЕ направлено в течение последних трёх месяцев финансового года. Это дает право прекратить членство не позже конца следующего финансового года. Помимо этого, вице-спикер отметил: «Механизм выхода предполагает одновременную денонсацию Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)».

Ранее сегодня в МИД России сообщили, что страна больше не намерена участвовать в Совете Европы. Такое решение принято «из-за подрывных действий Запада».