Зеленский заявил, что готов к компромиссам, но они не могут быть предательством украинского народа

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9 марта 2022, 21:20 Источник: ТАСС

Зеленский во время выступления перед британским парламентом. Фото с сайта офиса президента Украины.

Владимир Зеленский в интервью газете Bild высказал мнение, что украинский кризис можно разрешить только посредством диалога с президентом России Путиным. При этом обе стороны должны быть готовы к компромиссам.

Отвечая на вопрос журналистов о том, на какие именно уступки он может пойти, готов ли признать независимость республик Донбасса и принадлежность Крыма России, Зеленский ответил: «Вопрос не в том, на что я могу пойти. При любом диалоге моя цель — закончить войну с РФ». (Цитата по ТАСС).

Он добавил, что ради этого готов к компромиссам.

«Но они не могут быть предательством моего народа. И другая сторона должна быть готова к компромиссам», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины высказал также уверенность в том, что договоренностей можно достичь только на переговорах на высшем уровне.

«Эту войну мы можем прекратить только посредством прямых переговоров между двумя президентами», - заявил Зеленский.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило, что Киев ищет возможности для организации встречи Путина и Зеленского. С просьбой о посредничестве в этом вопросе он уже обращался к израильскому премьеру Беннету и канцлеру ФРГ Шольцу.