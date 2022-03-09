Bloomberg: Киев добивается встречи президентов России и Украины при посредничестве глав других государств

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9 марта 2022, 19:39 Источник: РБК

Олаф Шольц во время встречи с Владимиром Путиным в Москве, Kremlin Pool/globallook.com

Агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовкву сообщило, что Киев просит содействия канцлера ФРГ Олафа Шольца в организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Единственные серьезные переговоры, которые могли бы быть с русскими, — на президентском уровне. Мой президент готов к этому. А международные партнеры должны помочь нам такую встречу провести. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — сообщил Жовква.

Ранее о необходимости встречи на высшем уровне говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Сам он 10 марта должен встретиться в Турции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

РБК со ссылкой на израильскую радиостанцию РЭКА пишет также о том, что Украина просила стать посредником в переговорах на высшем уровне премьера Израиля Нафтали Беннета. Он действительно приезжал в Москву на встречу с Путиным и несколько раз говорил с ним по телефону.