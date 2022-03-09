Лавров на форуме в Анталье 10 марта разъяснит позицию РФ по актуальным проблемам и встретится с Кулебой

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9 марта 2022, 13:01 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках дипломатического форума в Анталье в четверг выступит с речью о позиции Москвы по актуальным проблемам и встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила сегодня, что Сергей Лавров на специальной сессии форума выступит с речью, которая будет посвящена текущей ситуации в мире, а также позиции Российской Федерации по наиболее актуальным региональным и международным проблемам.

Кроме того, на полях дипломатического форума планируется контакт Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.