Лавров на форуме в Анталье 10 марта разъяснит позицию РФ по актуальным проблемам и встретится с Кулебой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках дипломатического форума в Анталье в четверг выступит с речью о позиции Москвы по актуальным проблемам и встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила сегодня, что Сергей Лавров на специальной сессии форума выступит с речью, которая будет посвящена текущей ситуации в мире, а также позиции Российской Федерации по наиболее актуальным региональным и международным проблемам.
Кроме того, на полях дипломатического форума планируется контакт Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.