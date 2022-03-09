Крымский депутат Гемпель призвал Зеленского не медлить с российскими предложениями

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9 марта 2022, 10:46 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал лидера Украины Владимира Зеленского не медлить с предложениями России по прекращению конфликта.

Юрий Гемпель подчеркнул, что Россия сделала четкие и понятные предложения. "Зеленскому, будь он настоящим президентом, не стоит медлить с их принятием", – заметил глава комитета крымского парламента.

Гемпель призвал украинского лидера и его команду принять все предложения РФ, "прекратить терроризировать местное население", сложить оружие, признать российский статус Крыма, а также независимость республик Донбасса, а затем заняться восстановлением экономики и ликвидацией неофашистских настроений.