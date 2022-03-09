Представитель Минобороны Конашенков заявил, что роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса остается неясной

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9 марта 2022, 09:49 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса остается невыясненным.

Игорь Конашенков подчеркнул, что к настоящему моменту не установлено, насколько глубоко в начале марта в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск было вовлечено руководство Соединенных Штатов Америки и союзники по Североатлантическому альянсу.

"Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине", – заключил официальный представитель Минобороны России.