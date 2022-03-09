Дипломат Биричевский заявил, что логика санкционной политики Запада «оторвана от действительности»

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9 марта 2022, 07:17 Источник: РИА "Новости"

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в беседе с журналистами, что санкции Европейского союза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС.

По словам дипломата, решение вводить все новые санкции в отношении Москвы опирается на логику, "полностью оторванную от действительности".

Дмитрий Биричевский напомнил, что российская сторона не раз отмечала – ограничительные меры Евросоюза являются нелегитимными и подрывают устои международного права. Кроме того, рестрикции противоречат интересам самого ЕС.