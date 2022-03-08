Боррель: ЕС не планирует введение запрета на импорт энергоресурсов из России, но ищет альтернативу российскому газу

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8 марта 2022, 22:22 Источник: ТАСС

Жозеп Боррель, Cazaro De Luca/globallook.com

Европейский союз не планирует вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и следовать по этому поводу за США, но альтернативу российскому газу ищет.

Об этом во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

США вводят запрет на весь импорт российских энергоносителей, президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт нефти и газа из России.

Боррель подчеркнул, что ЕС не будем следовать за Байденом в данном вопросе. Но сообщил, что сейчас Евросоюз занимается "поиском альтернатив газу", поскольку Россия "перестала быть надежным партнером".

Цены на газ в Европе побили все исторические максимумы.