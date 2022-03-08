В санкционный список Японии попали Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Сергей Кириенко и другие известные россияне

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8 марта 2022, 10:58 Источник: "Интерфакс"

Флаг Японии, Ilya Galakhov/globallook.com

Министерство иностранных дел Японии во вторник расширило список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции из-за военной спецоперации РФ в Украине.

В расширенный санкционный список попали заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, братья Ротенберги.

Помимо этого, Япония запретила экспортировать в Россию оборудование для нефтепереработки.

Как говорится в сообщении японского МИД, санкции вводятся «с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия».

Ранее Япония внесла в санкционные списки Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Николая Патрушева, Дмитрия Медведева, а также 49 российских ведомств, банков и компаний. Санкции включают в себя замораживание активов физических лиц и банков, запрет на экспорт товаров, которые «способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации».